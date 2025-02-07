Минюст России обновил реестр иноагентов

Минюст РФ внес шесть человек и одну организацию в реестр иноагентов

Министерство юстиции России обновило перечень иностранных агентов. Список дополнился шестью людьми и одной организацией, сообщается на сайте ведомства.

Иноагентами признаны юрист Светлана Осипова*, политолог Ирина Бусыгина*, журналисты Валерий Панюшкин* и Анастасия Голубева*, политический деятель Анастасия Шевченко* и украинский политтехнолог Михаил Шейтельман*, сообщают «Осторожно, новости». Они распространяли дезинформацию о работе власти в России, выступали против СВО, публиковали фейки о российской армии, создавали и распространяли материалы иноагентов. Некоторые из них живут за пределами России и сотрудничают с иностранными СМИ.

В перечень иноагентов также включен проект «Зона солидарности»*. Он осуждал проведение СВО и распространял фейки о действиях руководства России.

Ранее власти предложили ввести в России единую маркировку сообщений с материалами иноагентов.



* Признан иноагентом в России.