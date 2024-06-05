День ресторатора отметят в рамках фестиваля «Лето в Москве»

7 июня в столице отмечается День ресторатора. В рамках 100-дневного фестиваля «Лето в Москве» на Манежной площади состоится захватывающая битва поваров лучших ресторанов мегаполиса, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг города.

Министр правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что день празднования выбран неслучайно. 7 июня 1893 года появился документ, который регулировал деятельность заведений общепита, — «Положение о трактирном промысле».

«Мы чтим традиции, поэтому в 2018 году Мосгордума утвердила новый городской праздник — День московского ресторатора, который отмечается 7 июня. И причастен к нему практически каждый житель Москвы, ведь все хоть раз были гостями в кафе, бистро, ресторане», — заявил Немерюк.

Развитие и поддержка ресторанной отрасли

Ресторанная отрасль столицы постоянно развивается. В прошлом году в городе было чуть более 21,4 тыс. предприятий общественного питания, в этом году их уже насчитывается более 21,9 тыс. Количество посадочных мест в заведениях сейчас составляет более 843 тысяч.

С апреля по ноябрь для москвичей и гостей столицы работают летние веранды. Их насчитывается уже 3829, а общая площадь превышает 300 тыс. кв. м.

Москва всегда помогает бизнесу — вводит льготные налоговые условия и кредитование для малых и средних предприятий. В этом году появилась программа для предприятий, которые украсят фасады к летнему сезону. Рестораторы участвуют в конкурсе, а также имеют право подать заявки на гранты.

Битва поваров

Главным подарком ко Дню ресторатора станет кулинарная битва известных поваров столицы. Они порадуют гостей вкусными блюдами. Например, управляющий партнер сетей ресторанов «Торро Гриль» и Boston Seafood & Bar, шеф-повар Кирилл Мартыненко покажет приготовление салата «Замоскворецкий» из молодого картофеля, томленой телятины и с солеными груздями.

Шеф-повар ресторана «Айна» Дмитрий Нечитайлов порадует строганиной из мяса, опаленного на полене, говяжьими ребрами с картофелем. Шеф-повар ресторана многонациональной кухни «Страна, которой нет» Динар Саитов приготовит гаспачо с камчатским крабом, а шеф-повар Юлия Туцкая и су-шеф Екатерина Дукарт из «SIMACH в Недальнем» — нежным десертом «Юдзу-Малина». Бар-менеджер бара «Инта» Артем Люлин сделает коктейль «Пижма» из ананасового рома и белого вина.