сегодня в 06:07

Shaman и Воробьева выступят на юбилее Трудовой партии Кореи

По приглашению северокорейской стороны в столицу КНДР прибыла представительная делегация Министерства культуры Российской Федерации для участия в торжествах по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи, сообщает ЦТАК.

В составе российской делегации Shaman — заслуженный артист РФ, автор-исполнитель патриотических хитов, Александра Воробьева — популярная певица, финалистка «Фабрики звезд», артисты легендарного Государственного академического народного хора имени М. Е. Пятницкого, танцоры знаменитого театра балета Аллы Духовой «Тодес», коллектив ансамбля Воздушно-космических сил РФ.

Визит российских артистов стал важным событием в культурной жизни двух стран, демонстрируя укрепление дружественных связей между Москвой и Пхеньяном через язык искусства и творчества.

Ранее в КНДР прибыл заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.