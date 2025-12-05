Делегация из Китая провела переговоры о сотрудничестве в колледже искусств Подмосковья

Делегация Сианьского университета гуманитарных и естественных наук КНР 3 декабря посетила Московский Губернский колледж искусств, где обсудила с представителями колледжа и Молодежного совета при министерстве культуры и туризма Московской области перспективы образовательного и культурного сотрудничества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В состав китайской делегации вошли Ван Юйсюань, секретарь парткома университета, Тянь Цзяньбан, начальник канцелярии парткома, Чжан Цзюдун, декан и доцент факультета биологии и инженерии окружающей среды, а также Тянь Цзюнь, декан и профессор факультета изящных искусств и дизайна.

Гости выразили заинтересованность в развитии образовательных и культурных связей между провинцией Шэньси и Московской областью. Основной целью визита стало укрепление международного взаимодействия, обмен профессиональным опытом и развитие совместных проектов.

На встрече обсуждали перспективы образовательных обменов, совместных стажировок, коллабораций в сфере искусства, дизайна и культуры, а также поддержку молодежных инициатив и организацию совместных выставок и творческих лабораторий.

Представители колледжа и Молодежного совета отметили стратегическую важность диалога между российскими и китайскими образовательными организациями. Визит стал важным шагом к созданию долгосрочных международных программ, объединяющих культуру, образование и молодежь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы в основание нового транспортно-логического хаба в Селятино. Вместе с ним в мероприятии участвовали губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев.

«Хочу поприветствовать наших друзей, которые приехали из Китая, казахских партнеров, братьев. Очень приятно, когда на самом высоком уровне — нашим президентом, господином Си Цзиньпином, президентом Казахстана — намечаются важные возможности сотрудничества. И особо приятно, когда они реализуются у нас», — заявил Воробьев.