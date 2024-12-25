Музыкальный критик Евгений Бабчиев выразил мнение о том, что освободившееся место Аллы Пугачевой на российской сцене может занять Надежда Кадышева, которая вновь обрела популярность. Однако адвокат Андрей Алешкин резко не согласился с этим предположением, сообщает «ФедералПресс» .

«Даже близко нет. Пугачеву не заменить, вообще глупо искать замену искусству. Каждый на своем месте», — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что сравнивать артистов не имеет смысла, ведь каждая личность уникальна и занимает свое особое место в культуре. По мнению Алешкина, в российской музыке никогда не было уровня популярности, сопоставимого с эстрадной, и такое положение дел осталось незаменимым.

Он также заметил, что на сегодняшний день немногие из исполнителей способны передать эмоции и утонченность через свою музыку. В частности, адвокат выделил Ани Лорак как одну из немногих певиц, способных дарить слушателям настоящие глубокие переживания через свои песни.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассылать письма женщинам в положении с призывом отказаться от абортов. Алешкин отметил, что данная инициатива вряд ли окажет тот эффект, которого хотят достичь с помощью ее внедрения.