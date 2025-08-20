Более 6 тыс зрителей посетили спектакли подмосковного балета в Санкт-Петербурге

Завершились гастроли в Санкт-Петербурге Московского областного государственного академического театра «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева, которые проходили на исторической сцене знаменитого Михайловского театра. Выступления артистов посмотрели более 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Русский балет» привез в Петербург самые востребованные и любимые публикой спектакли: «Лебединое озеро» П. И. Чайковского и «Жизель» А. Адана. Выступления артистов сопровождал Балтийский симфонический оркестр под управлением дирижера Михайловского театра Максима Алексеева.

Открыл гастроли балет «Жизель». В главных партиях выступили заслуженная артистка Московской области Дарья Логинова и лауреат международных конкурсов Артемий Пыжов, а также Дарья Капишникова, которая впервые вышла на сцену в партии Жизели, и заслуженный артист России Дмитрий Котермин. Партию Ганса исполнили ведущие мастера сцены Антон Косинов и Георгий Сорокин, партию Мирты — Идалия Назмутдинова и Алена Таценко. Последняя с успехом дебютировала в этой роли.

Спектакли «Лебединое озеро» прошли при полном аншлаге. Эту постановку Вячеслав Гордеев осуществил в 1991 году по всем классическим канонам и в лучших русских балетных традициях. Спектакль сразу завоевал любовь зрителей и стал визитной карточкой театра. Билеты были раскуплены задолго до начала выступлений.

Заслуженная артистка России Светлана Устюжанинова во всех спектаклях исполняла ведущие партии, при этом она как опытный педагог обеспечивала весь репетиционный процесс труппы.

Театр «Русский балет» выступает с лучшими спектаклями на сцене Михайловского театра уже третий год подряд. Гастрольные показы на подмостках одного из старейших театров страны стали для труппы частью творческой истории. Театр уже получил приглашение выступить там в следующем театральном сезоне.

Гастроли в Санкт-Петербурге театр «Русский балет» посвятил важному для всего коллектива событию — присвоению театру имени народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, прославленного танцовщика, восхищавшего своим искусством миллионы зрителей во всем мире, балетмейстера, педагога, создателя и бессменного художественного руководителя театра.

В ведомстве напомнили, что в 2026 году Московскому областному государственному академическому театру «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева исполнится 45 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.