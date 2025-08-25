Более 34 тыс зрителей посмотрели фильмы на акции «Ночь кино» в Подмосковье

23 августа по всей России прошла юбилейная 10-я акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. В регионе кинопоказы в рамках акции посетили более 34 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области сообщили.

Показы фильмов в ходе акции «Ночь кино» прошли в 52-х округах Подмосковья на 243 площадках. Темой этого года стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Победе российского народа был приурочен показ военной драмы «Группа крови». Также жители и гости Подмосковья, принявшие участие в акции, увидели сказку для семейного просмотра по произведению Александра Волкова «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», а также биографический фильм о жизни и творчестве великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «Пророк. История Александра Пушкина».

В ведомстве напомнили, что всероссийская акция «Ночь кино» впервые прошла в 2015 году. С тех пор география акции значительно расширяется, включая все больше российских регионов. А в 2024 году к акции впервые присоединились страны БРИКС и СНГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.