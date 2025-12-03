Более 300 человек посетили премьерный спектакль «Отелло» в Подмосковье

29 ноября в Московском областном театре драмы и комедии состоялся премьерный показ трагедии «Отелло» по произведению Уильяма Шекспира. Спектакль посмотрели более 300 человек — зал был переполнен, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Постановщик спектакля — режиссер, заслуженный деятель искусств Южной Осетии Тамерлан Дзудцов. Новаторский подход к режиссуре позволяет погрузить зрителя в психологические глубины, показывая уязвимость сильной личности перед манипуляциями, роль общественного мнения и хрупкость доверия в современном мире.

Художник — постановщик — Бекоев Х. Г. Балетмейстер — Зотова С. М. Педагог по вокалу / музыкальное оформление — Сыромятникова И. Н. Сценический бой, драки, фехтование — Снопков О. И. Помощник режиссера — Варганова О.В.

В ролях: Александр Замураев / Валентин Терехов (Отелло), Андрей Грызлов / Евгений Кива (Яго), Валерия Кудряшова, Эльдар Зверев, Василина Маковцева, Татьяна Лукина.

Очередные премьерные показы ждут зрителей 5 и 19 декабря, а также 4 января.

Начало в 18:30. 12+.

Билеты в наличии в кассах и на сайте Московского областного театра драмы и комедии.

Доступна покупка билетов по «Пушкинской карте».

Адрес: Московская область, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 65А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.