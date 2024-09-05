Более 200 женщинам Люберец выдали бесплатные билеты в театр им. Моссовета

Сторонники «Единой России» городского округа Люберцы обеспечили более 200 люберецких женщин билетами в театр им. Моссовета, где прошли гастроли Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для нас очень важно дать женщинам из многодетных и малообеспеченных семей, матерям-одиночкам и мамам особых детей, женщинам из семей участников СВО возможность отвлечься от своих повседневных проблем и окунуться в волшебный мир театра», — сказала председатель местного совета сторонников «Единой России», руководитель местного отделения Союза женщин России, муниципальный координатор партпроекта «Женское движение Единой России» Елена Верховых.

Она добавила, что в рамках гастролей артисты поставили спектакли «Пиковая дама» по мотивам произведения Александра Пушкина, фантасмагорию «Мастер и Маргарита» по мотивам произведения Михаила Булгакова, лирическую комедию «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина, а также мифологическую поэму «Пегий пес, бегущий краем моря».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.