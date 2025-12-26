Благотворительный фонд объявил конкурс стихов и песен о безопасности на дорогах

Конкурс «Азбука автомобиля» направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Организаторы приглашают к участию мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 18 лет. Конкурс проводится с целью формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах через творческое развитие и художественное чтение стихов по правилам дорожного движения.

Среди задач конкурса — повышение интереса к безопасности жизнедеятельности, вовлечение родителей и педагогов в вопросы дорожной культуры, а также развитие творческих и артистических способностей детей. Особое внимание уделяется формированию фонда стихотворных материалов, пропагандирующих правила дорожного движения.

Работы принимаются на электронный адрес stihi.pdd@fond-edykina.ru до 12 января 2026 года. Участники, приславшие работы до этой даты, получат дипломы и подарки в своих регионах. Для участников из Москвы и Барнаула, отправивших работы до 23 января 2026 года, предусмотрено участие в проекте «Юные автомобилисты двух столиц» и отдельное награждение. Подробности конкурса и контакты для связи размещены на сайте фонда и в социальных сетях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.