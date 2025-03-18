Бедрос Киркоров жил с кардиостимулятором и сбегал из больницы

Покойный народный артист России Бедрос Киркоров с 2020 года страдал от проблем с сердцем. За это время он четыре раза попадал в больницу, причем однажды даже сбегал из клиники, сообщает SHOT .

В 2020 году у Киркорова-старшего диагностировали нарушение сердечного ритма. Его состояние ухудшилось через три года, когда он болел пневмонией. Тогда 91-летний отец певца Филиппа Киркорова не долечился и сбежал из клиники, заявляя, что будет лечиться нетрадиционными методами.

Бедросу Киркорову также проводили операцию на сердце и устанавливали кардиостимулятор. Несмотря на это, сердце артиста не справлялось с перекачкой крови из-за застойной сердечной недостаточности.

В последний раз отец поп-короля попадал в больницу осенью 2024 года, когда у него обострилась сердечная недостаточность. С недавнего времени он почти не появлялся на публике и не мог ходить.

Бедрос Киркоров умер 18 марта из-за проблем с сердцем. Народному артисту было 92 года.