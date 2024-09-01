Бедрос Киркоров рассказал СМИ о своем самочувствии после госпитализации
Бедрос Киркоров: чувствую себя отлично, у меня все хорошо
Бедрос Киркоров поделился со СМИ своим самочувствием после госпитализации. Разговор с ним опубликовал Mash.
Отец Киркорова находится в больнице. Он подключен к кардиомонитору.
За состоянием Бедроса следят доктора. Журналисту мужчина сказал, что чувствует себя отлично, и у него все хорошо.
Ранее сообщалось, что отец Киркорова попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Однако потом представительница певца опровергла эту информацию.