Представитель Киркорова раскрыла состояние его отца

Представительница певца Филиппа Киркорова подтвердила РИА Новости данные о том, что отец артиста, Бедрос, попал в больницу.

92-летний мужчина действительно был госпитализирован. Однако он держится «бодрячком» и ожидает, когда его выпишут.

При этом представительница Киркорова отказалась раскрывать детали того, что произошло с болгарским артистом.

Ранее сообщалось, что Бедрос попал в больницу в тяжелом состоянии. Источник говорил, что у мужчины мог быть отек легких.