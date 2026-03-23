Астраханский музей получит более 12 млн рублей на обновление

Астраханский музей-заповедник отремонтируют в этом году

Астраханскому музею-заповеднику в 2026 году выделят более 12 млн рублей на новое оборудование и ремонтные работы. Финансирование предусмотрено по нацпрограмме и проекту «Культура малой Родины», сообщает «Бриф24» .

Средства направят на закупку современного выставочного оборудования — специальных витрин и подиумов. Это позволит повысить сохранность экспонатов и улучшить организацию выставочных проектов.

Часть финансирования пойдет на расширение экспозиции, посвященной специальной военной операции. Также запланирован ремонт зала «Живое прошлое Земли», расположенного на первом этаже музея.

Кроме того, в музее-заповеднике переоснастят фондохранилище: установят новые стеллажи для хранения коллекций. Отдельное внимание уделят созданию безбарьерной среды для людей с инвалидностью.

