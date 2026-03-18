Археологи нашли в Гиппосе снаряд с посланием для врага

Археологи обнаружили в древнем городе Гиппос свинцовый снаряд для пращи с высеченным посланием противнику. Возраст находки оценивается примерно в 2000 лет, сообщает «Царьград» .

Снаряд миндалевидной формы длиной 3,2 сантиметра и шириной около 1,95 сантиметра весит 38 граммов. На его поверхности сохранилась короткая надпись на древнегреческом языке. Специалисты интерпретировали слово как саркастическое наставление врагу — «усвоить урок».

В античности на подобных снарядах обычно указывали имена полководцев, названия отрядов или символы вроде молнии и скорпиона. Прямое обращение к противнику встречается реже, поэтому находка выделяется среди аналогичных артефактов. Ученые считают, что надпись должна была деморализовать неприятеля.

Артефакт обнаружили в 2025 году при раскопках в южной части некрополя Гиппоса — у русла ручья рядом с древней дорогой к восточным воротам, примерно в 260 метрах от крепостных стен. По расположению исследователи сделали вывод, что защитники города использовали снаряд во время боев. След от удара на краю предмета подтверждает, что его применяли в сражениях.

