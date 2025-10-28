Анонсированы новые фильмы со звездой «Полицейского с Рублевки» Поповым

В России в ближайшие годы выпустят пять новых фильмов, в которых успел сыграть актер Роман Попов, сообщает Mash . Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер 28 октября после продолжительной борьбы с раком мозга.

Первым в прокат выйдет фильм «Письмо Деду Морозу», где Роман Попов сыграл вместе с Иваном Охлобыстиным, Димой Биланом, Кристиной Асмус и другими артистами. Дата премьеры — 27 ноября 2025 года.

Кроме того, еще четыре фильма, в которых снялся Попов, сейчас находятся на стадии производства.

Роман Попов скончался в возрасте 40 лет. Он долгое время боролся с раком мозга, а в последние месяцы почти полностью ослеп из-за болезни. Онкозаболевание находилось в стадии ремиссии, но недавно рецидивировало.

