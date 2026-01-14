Ангелина Романова из Одинцовского округа получила стипендию губернатора

Ангелина Романова, руководитель театральной студии «Зерцало» КДЦ «Заречье» в Одинцовском округе, получила поддержку губернатора Московской области за реализацию проекта театрально-музыкальной хроники «Земля, где начиналась Победа». Проект посвящен подвигу жителей Подмосковья и направлен на сохранение памяти о судьбах простых людей, внесших вклад в Великую Победу.

Премьера спектакля запланирована на май 2026 года. В основе постановки — архивные материалы, письма, дневники жителей Одинцовского округа, а также поэзия и музыка военных лет. Формат спектакля объединяет элементы документального театра, видеоконтент и живое исполнение, что позволит зрителям глубже прочувствовать атмосферу прошлого.

В проекте задействовано более 30 участников студии и приглашенных артистов. Уже началась работа над сценарием, проходят репетиции, разрабатываются костюмы и мультимедийное сопровождение. Ожидается, что премьеру посетят около 200 зрителей, а профессиональная видеоверсия спектакля будет показана в школах, музеях и учреждениях культуры округа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.