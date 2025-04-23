Андрей Малахов простился со скульптором Зурабом Церетели

Отпевание художника-монументалиста и руководителя Российской академии художеств прошло в среду в храме Христа Спасителя в Москве. Церемонию посетили жена режиссера Никиты Михалкова, дипломат Владимир Чхиквадзе, актер Евгений Герасимов и другие известные личности.

Траурный венок на прощание с Церетели прислал российский президент Владимир Путин, который ранее направил близким усопшего телеграмму со словами соболезнования и поддержки.

О смерти 91-летнего скульптора стало известно накануне. Он ушел из жизни в окружении родственников и близких людей в собственной квартире. Возможная причина смерти — остановка сердца.