Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Зураба Церетели

В связи со смертью талантливого художника, всемирно известного скульптора Зураба Церетели президент России Владимир Путин направил его близким телеграмму со словами соболезнования и поддержки, сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Зураба Константиновича Церетели. <…> Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования», — заявил Путин.

Глава государства считает, что Церетели был выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры. Монументалист посвятил жизнь искусству, был открыт и добр для всех. Для России и мира его уход из жизни — огромная и невосполнимая потеря.

Зураб Церетели скончался в ночь на 22 апреля. Возможной причиной смерти стала остановка сердца. Незадолго до кончины скульптор жаловался родным на самочувствие, но как только оно улучшалось — возвращался к работе.

Церемония прощания с Церетели состоится 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве, а похоронят всемирно известного скульптора в Грузии — в его родной стране.