Зураб Церетели жаловался на проблемы с сердцем незадолго до смерти

Помощник Зураба Церетели Сергей Шагулашвили рассказал о его кончине, отметив, что в последнее время у 91-летнего скульптора наблюдались проблемы с сердцем. По словам ассистента, скульптор, несмотря на возраст, всякий раз после улучшения самочувствия возобновлял работу, сообщает RT.