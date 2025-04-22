Зураб Церетели жаловался на проблемы с сердцем незадолго до смерти
Сергей Шагулашвили: Зураб Церетели в последнее время жаловался на сердце
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Помощник Зураба Церетели Сергей Шагулашвили рассказал о его кончине, отметив, что в последнее время у 91-летнего скульптора наблюдались проблемы с сердцем. По словам ассистента, скульптор, несмотря на возраст, всякий раз после улучшения самочувствия возобновлял работу, сообщает RT.
«Это случилось в полвторого ночи сегодня. Рядом были родные, семья», — отметил Шагулашвили.
Информация о дате и месте прощания будет сообщена семьей художника позднее.
Зураб Церетели, известный скульптор и художник, ушел из жизни 22 апреля в возрасте 91 года.