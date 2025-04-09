Александр Петров показал фото жены из роддома

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Актер Александр Петров, впервые ставший отцом, опубликовал фотографии своей супруги Виктории Антоновой из роддома. Он также показал лицо младенца, сообщает Super.ru .

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» женился на своей возлюбленной осенью 2023 года. В декабре прошлого года они объявили, что ждут первенца.

6 апреля 2025 года Антонова родила мальчика. Ребенка назвали Федором.

Петров в соцсети поделился снимками из роддома. Актер написал, что они с супругой очень ждали появление малыша на свет. Он также поблагодарил жену и признался ей в любви.

Судя по опубликованным фото, Петров присутствовал на родах. Актер также не стал скрывать лицо новорожденного.

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