Эминем впервые стал дедушкой

Мальчик, появившийся на свет 14 марта, получил имя Эллиот Маршалл Макклинток — второе имя отсылает к настоящему имени 52-летнего дедушки - Маршалл Брюс Мэтерс III.

О беременности Скотт и её мужа Эвана Макклинтока стало известно ещё в ноябре 2023 года — рэпер-дедушка эмоционально отреагировал на новость в музыкальном видео к треку «Temporary», где получил в подарок футболку Detroit Lions с надписью «Grandpa» и снимок УЗИ.

Хейли, выпускница Мичиганского университета, продолжает творческую традицию семьи — она ведёт подкаст и развивает бренд одежды «Just a Little Shady», названный в честь хита отца.