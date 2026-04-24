Актриса Мария Миронова тайно развелась с мужем 3 года назад

Народная артистка России Мария Миронова состояла в браке с молодым бизнесменом Андреем Сорокой, однако оказалось, что пара тайно развелась еще три года назад. Теперь бывшие супруги пытаются поделить общего сына, сообщает StarHit .

На момент развода между Мироновой и Сорокой не было споров относительно имущества или детей. Но сейчас ситуация изменилась.

Конфликт возник из-за 6-летнего сына пары Федора. По словам бывшего супруга, Миронова ограничивает его в общении с ребенком. Он требует от актрисы, чтобы она позволила участвовать в воспитании мальчика.

Мария Миронова — дочь советских актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Она пошла по стопам знаменитых родителей, является лауреатом премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот». С 2008 года стала президентом Фонда поддержки деятелей искусства «Артист».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.