Актриса Куварзина публично простилась с умершим экс-супругом Аптовцевым

50-летняя актриса сериала «Воронины» Юлия Куварзина почтила память экс-супруга Алексея Аптовцева, умершего от онкологии. У пары есть общая дочь, сообщает Voice .

Актриса поделилась в соцсетях кадром из фильма, где снимался ее бывший возлюбленный.

«Светлая память! Покойся с миром», — написала Куварзина.

Она также поделилась снимком, сделанным из салона автомобиля. Звезда указала на дождь, отметив, что «погода плачет».

Куварзина и Аптовцев поженились в 2008 году. До свадьбы они девять лет были в отношениях. Развод произошел в 2013 году. У пары есть общая дочь Елизавета, которая появилась на свет в мае 2008 года.

О смерти Аптовцева стало известно 26 августа. Мужчина скончался в возрасте 49 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы.