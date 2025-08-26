«Сгорел» за 4 месяца: актер «Солдатов» Аптовцев внезапно умер в 49 лет

сегодня в 14:25

Актер «Солдатов» и «Кремлевских курсантов» Аптовцев умер в 49 лет из-за рака

Российский актер театра и кино Алексей Аптовцев, особо известный по ролям в сериалах «Солдаты» и «Кремлевские курсанты», умер в возрасте 49 лет. Артист боролся с раком поджелудочной железы и ушел из жизни через четыре месяца после обнаружения онкоболезни, сообщает SHOT .

Весной 2025 года у Аптовцева выявили онкологическую болезнь. Доктора изначально предупреждали актера, что недуг дошел до серьезной стадии. Аптовцев боролся с раком и проходил химиотерапию, но болезнь оказалась сильнее.

Актер не дожил неделю до своего 50-летия — он готовился отпраздновать юбилей в следующий вторник, 2 сентября.

Алексей Аптовцев также играл в Мытищинском театре драмы и комедии ФЭСТ.

Дата и место прощания с артистом пока не разглашались.