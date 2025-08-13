Народного артиста России Ивана Краско похоронят рядом с сыном Андреем в Санкт-Петербурге. Он также был актером театра и кино и скончался в 2006 году, сообщает SHOT .

Прощание с Краско прошло в театре им. В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге, где он служил. Траурную церемонию посетила его 30-летняя сиделка, с которой, по слухам, у 94-летнего артиста был роман. Дарья горько плакала в фойе.

Также проститься с Краско пришли многие коллеги, в том числе актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов. Артист также был казаком станицы Василеостровской, посещал мероприятия и стоял в строю. Многие казаки отметили, что Краско был настоящим патриотом России и никогда не унывал, планировал отметить 95-летие.

Ивана Краско похоронят в Комарове рядом с сыном. Андрей Краско скончался 4 июля 2006 года в возрасте 48 лет. Причиной стала острая сердечная недостаточность. Ему стало плохо во время съемок фильма «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка.

Краско-старшего не стало 9 августа. Он скончался из-за осложнения на фоне четвертого инсульта и последствия рака желудочно-кишечного тракта.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. В 1961 году окончил Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского и приступил к работе в Большом драматическом театре под руководством Г. А. Товстоногова. А в 1965 году перешел в Театр им. Комиссаржевской, где выступал до 2021 года.

Он сыграл роли в фильмах и сериалах «Принц и нищий», «О чем не узнают трибуны», «Конец императора тайги», «Похищение чародея», «Сын полка», «Улицы разбитый фонарей» и многих других. Также озвучивал мультфильмы «Карлик Нос», «Алеша Попович и Тугарин Змей», диснеевский «Геркулес».