Актера Ивана Краско похоронят на кладбище в Комарове

Народного артиста РФ Ивана Краско планируют похоронить на кладбище в Комарове, где покоится его сын Андрей, сообщает РИА Новости .

«О месте прощания пока не могу рассказать», — сказал младший сын актера Федор Краско.

Иван Краско умер на 95-м году после долгой болезни. Актер находился в тяжелом состоянии, его кормили через зонд.

Краско снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, среди них «Эскадрон гусар летучих», «Сын полка», «Мастер и Маргарита», «Господин оформитель», «Тарас Бульба», «Принц и нищий», «Убойная сила» и многих других. Также озвучивал мультфильмы «Карлик Нос», «Алеша Попович и Тугарин Змей», диснеевский «Геркулес».