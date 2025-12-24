Актера Анатолия Лобоцкого похоронят 25 декабря на Троекуровском кладбище

сегодня в 15:06

Похороны народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого пройдут 25 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания пройдет в закрытом для журналистов формате, сообщает ТАСС .

«Похороны Анатолия Анатольевича пройдут завтра на Троекуровском кладбище», — рассказали в Московском академическом театре им. Владимира Маяковского.

Собеседник агентства добавил, что церемония прощания с актером состоится 25 декабря с 09:00 до 11:00 на Основной сцене Театра Маяковского.

Народный артист РФ скончался 20 декабря на 67-м году жизни. Причиной смерти Лобоцкого стала онкология. Актер играл в таких фильмах и сериалах, как «Молодежка», «Калашников», «Зависть богов», «Мата Хари», «Скрытые мотивы» и «За полчаса до весны».

