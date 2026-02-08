Актер Михаил Ефремов в марте впервые выйдет на сцену после колонии

Условно-досрочно освободившийся актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии выступит на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова, сообщается на сайте театра.

25 и 26 марта он сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей».

«„Без свидетелей“ — история одной встречи, одного разговора и одной ночи. История в которой прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади», — говорится в описании постановки.

Ранее сообщалось, что актер отбывал наказание в исправительном учреждении № 4, расположенном в городе Алексеевка Белгородской области. По имеющейся информации, адаптация в тюремных условиях проходила для него непросто. Сообщалось, что он работал в швейном цехе, стараясь вести спокойный и упорядоченный образ жизни.

В своих редких обращениях к СМИ через адвокатов Ефремов неоднократно выражал искреннее сожаление и подчеркивал, что «живет с этим каждый день», имея в виду гибель человека в результате пьяного ДТП, которое устроил в Москве. Его прошение об условно-досрочном освобождении было удовлетворено судом в апреле текущего года после отбытия необходимой части наказания. Важным условием стало лишение права управления транспортными средствами на три года.

