Актер Михаил Ефремов мог тайно попрощаться с режиссером Миттой

Накануне Москва простилась с легендарным режиссером Александром Миттой. Траурную церемонию посетили не только его близкие, знакомые и коллеги, но и актеры, которые когда-либо с ним работали. Одним из них мог быть недавно освободившийся из тюрьмы актер Михаил Ефремов, который, по слухам, тайно простился с Миттой, пишет Teleprogramma.org .

Михаил Ефремов сыграл одну из ролей в сериале «Граница. Таежный роман», который снимал Митта. По данным источников, Ефремов хотел попрощаться с режиссером, но не хотел привлекать к себе внимание присутствующих и журналистов, поэтому сделал это тайно.

Попрощаться с режиссером пришло большое количество знаменитостей, в том числе Гарик Сукачев, Николай Лебедев, Никита Высоцкий, Валерия Гай Германика и Михаил Горевой. Высоцкий говорил о нем очень тепло. Он отметил редкий талант Митты делать такое авторское кино, которое становится популярным у миллионов зрителей, а не только у узкого круга ценителей.

Александр Митта ушел из жизни в 92 года. Он продолжительное время боролся с раком почки и был на паллиативном лечении в хосписе. Одной из причин смерти называют сердечную недостаточность. Церемония прощания с ним состоялась 17 июля.