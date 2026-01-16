Актер из Раменского снялся в фильме Наталии Кончаловской «Без оглядки»

Алексей Шаранин, актер и телеведущий из Раменского, снялся в фильме «Без оглядки» в роли повара. Картина является роуд-муви и снята молодым режиссером Наталией Кончаловской, дочерью Андрея Кончаловского и телеведущей Ирины Мартыновой. Съемки завершились осенью прошлого года.

По словам Шаранина, для фильма требовался комедийный образ худого повара, и он идеально подошел на эту роль. Актер отметил, что, несмотря на эпизодический характер роли, считает ее значимой.

Премьера фильма запланирована на лето этого года. Главные роли исполнили Анна Пересильд и Дарья Алыпова. Режиссер Наталия Кончаловская подчеркнула, что фильм сочетает в себе элементы роуд-муви, приключений и драмеди.

Алексей Шаранин также рассказал, что предпочитает играть отрицательных персонажей. В январе он исполнил роль бандита в сериале «Мухтар. Он вернулся».

