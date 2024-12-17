Актер Бычков рассказал, о чем будет его первая книга «РассКузики»

18 декабря актер Бычков представит свою первую книгу «РассКузики»
Культура

18 декабря на киностудии «Ленфильм» Виктор Бычков представит свою первую книгу под названием «РассКузики, или Особенности национального артиста». Актер рассказал, о чем будет его первая книга, сообщает газета «Петербургский дневник».

Несмотря на ассоциации с культовым персонажем Кузьмичом, истории из книги Бычкова наполнены правдой. Актер поделился воспоминаниями о съемках с Джиной Лоллобриджидой, участии в эротических фильмах и о том, как Андрей Краско стремился исполнить роль Кузьмича.

Когда его спросили, почему стал писать о таком герое, несмотря на страх оставаться в одном образе, Бычков объяснил, что, после успешной роли Ивана Картузова в фильме «Кукушка» он перестал об этом переживать.

«Кстати, для того, чтобы зрители не видели в нас с актером Вилле Хаапасало персонажей серии фильмов „Особенности…“, нам пришлось набрать вес», — добавил артист.

Кузьмич для него — архетипический русский герой, который вызывает улыбку. Бычков отметил, что книга, хотя и содержит его биографию, больше посвящена людям, которые повлияли на него. Он почувствовал грусть от того, что многих из них забыли.

Также важное место в книге занимает история о его супруге Полине, отмечая, как она изменила его жизнь. Он больше не курит и не выпивает, стремится жить без боли и продолжать актерскую карьеру. В конце процесса написания они с Полиной пришли к выводу, что в рассказах нет места негативу.