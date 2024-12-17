Актер Бычков рассказал, о чем будет его первая книга «РассКузики»

18 декабря на киностудии «Ленфильм» Виктор Бычков представит свою первую книгу под названием «РассКузики, или Особенности национального артиста». Актер рассказал, о чем будет его первая книга, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Несмотря на ассоциации с культовым персонажем Кузьмичом, истории из книги Бычкова наполнены правдой. Актер поделился воспоминаниями о съемках с Джиной Лоллобриджидой, участии в эротических фильмах и о том, как Андрей Краско стремился исполнить роль Кузьмича.

Когда его спросили, почему стал писать о таком герое, несмотря на страх оставаться в одном образе, Бычков объяснил, что, после успешной роли Ивана Картузова в фильме «Кукушка» он перестал об этом переживать.

«Кстати, для того, чтобы зрители не видели в нас с актером Вилле Хаапасало персонажей серии фильмов „Особенности…“, нам пришлось набрать вес», — добавил артист.

Кузьмич для него — архетипический русский герой, который вызывает улыбку. Бычков отметил, что книга, хотя и содержит его биографию, больше посвящена людям, которые повлияли на него. Он почувствовал грусть от того, что многих из них забыли.

Также важное место в книге занимает история о его супруге Полине, отмечая, как она изменила его жизнь. Он больше не курит и не выпивает, стремится жить без боли и продолжать актерскую карьеру. В конце процесса написания они с Полиной пришли к выводу, что в рассказах нет места негативу.