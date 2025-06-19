800 тыс рублей за "квадрат": какое наследство оставила Тенякова своей дочери

Стало известно, какое наследство оставила после себя народная артистка РФ, звезда фильма «Любовь и голуби» и сериала «Слово пацана» Наталья Тенякова, сообщает kp.ru .

У артистки одна наследница первой очереди — ее дочь Дарья Юрская, 51-летняя заслуженная артистка РФ. Она снимается в кино и играет в МХТ им. Чехова. У самой дочки еще два сына — 23-летний Георгий и 16-летний Алишер.

Также известно, что в этой семье всегда были очень родственные отношения, а между близкими царили взаимопонимание и поддержка. Наталья при жизни всегда поддерживала связь с дочкой, часто общалась с внуками.

Так, Дарье перейдут два объекта недвижимости, которые были у Теняковой и ее мужа. В 50 км от Москвы недалеко от Ногинска находятся дом и участок, где часто проводила время артистка. В нем остался рабочий кабинет Юрского, а дачи в этом районе оцениваются в 4 млн рублей.

Также после Теняковой осталось и «семейное гнездо» — квартира в центре Москвы в Гагаринском переулке, куда семья переехала, когда дочь училась в старших классах. Известно, что в похожих домах цена за квадратный метр начинается от 800 тыс рублей, трешка стоит от 90 млн рублей.

Наталья Тенякова ушла из жизни накануне ночью, церемония прощания с народной артисткой России состоится 20 июня в МХТ им. А. П. Чехова.