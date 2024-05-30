Площадки фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» снова приглашают жителей и гостей столицы на традиционный мастер-класс «Большая уха», сообщили в пресс-службе проекта «Московские сезоны».

Все желающие смогут отведать ароматный и вкусный обед на одной из центральных локаций фестиваля — площади Революции — 2 июня в 11:00. Большую уху традиционно готовят на всех фестивалях «Рыбная неделя в Москве». Весной 2016 года ее варили из краба-стригуна и нерки, а осенью — из ската, в 2018 — главным ингредиентом стала знаменитая сардина иваси.

В 2024 году организаторы решили нарушить неизменное правило мастер-класса и приготовить не 100, а 150 литров супа и накормить в полтора раза больше гостей. Для этого на площади Революции соберется целая команда кулинаров.

«Дальневосточный минтай — рыба особенная. Это и вкусная начинка для пирогов, и основа супов, и белковое наполнение салатов. Например, с печенью и икрой минтая мы на Камчатке готовим салат «Мимоза по-камчатски», а из филе минтая получается вкусная «Рыбацкая уха». Готовить дальневосточного минтая легко. На «Рыбной неделе» в Москве будем удивлять гостей», — рассказала участница команды поваров, основатель и бренд-шеф производства дальневосточной кухни «Камчатский дом» Светлана Бокова.

Помимо минтая, для супа подготовили кальмаров, креветок, ламинарию, картофель, морковь, зеленый лук, 85 литров бульона и целого краба.

Мастер-класс станет не только зрелищным шоу от лучших шеф-поваров, но и познавательным уроком о здоровом питании. Гостям дадут ценные советы о выборе рыбы для разных блюд и раскроют секреты приготовления. Их ждет развлекательно-познавательная программа с «правдивыми» историями рыбаков, любопытными фактами о рыбе и ее свойствах.

Подробнее о программе фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» можно прочитать на сайте «Московские сезоны».