38-летняя актриса Ланская вышла замуж за композитора Дорбского
Фото - © кинопоиск.ру
Актриса Валерия Ланская рассказала в соцсетях, что вышла замуж за композитора Марка Дорбского, сообщает Super.ru.
«Официально семья!» — подписала Ланская фотографии с торжества.
Для свадьбы акртиса выбрала нежное белое платье с открытыми плечами и пышными рукавами, а композитор — total black.
Поклонники тепло поздравили артистку с этим замечательным событием.
Это второй брак Ланской — в 2015 она вышла замуж за режиссера Станислава Иванова, с которым развелась в 2022 году. У них есть сын Артемий.
