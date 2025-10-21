38-летняя актриса Ланская вышла замуж за композитора Дорбского

Актриса Валерия Ланская рассказала в соцсетях, что вышла замуж за композитора Марка Дорбского, сообщает Super.ru .

«Официально семья!» — подписала Ланская фотографии с торжества.

Для свадьбы акртиса выбрала нежное белое платье с открытыми плечами и пышными рукавами, а композитор — total black.

Поклонники тепло поздравили артистку с этим замечательным событием.

Это второй брак Ланской — в 2015 она вышла замуж за режиссера Станислава Иванова, с которым развелась в 2022 году. У них есть сын Артемий.

