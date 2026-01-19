15 тыс руб заплатили представители Долиной за вскрытие квартиры певицы

Вскрытие замков в скандальной квартире народной артистки России Ларисы Долиной в Хамовниках обошлось в 15 тысяч рублей. При чем заплатить их пришлось самими представителям певицы, сообщает Mash .

Исполнительница до сих пор отдыхает в Абу-Даби. На передачу ключей от жилья Долина так и не явилась. Пришлось воспользоваться услугами взломщика.

Трат можно было избежать, если бы артистка все же явилась на передачу квартиры новому собственнику. Процедура взлома заняла всего 10 минут.

Адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что певицу никто принудительно не выселял из квартиры в Хамовниках. Знаменитость сама покинула жилплощадь две недели назад, еще до визита приставов.

Перед тем как вскрыть жилье, которое теперь принадлежит покупательнице Полине Лурье, приставы предупредили об этом экс-владелицу недвижимости. Сама певица отдыхает в Абу-Даби за 1,4 млн рублей. В Москву, предварительно, она планирует вернуться 20 января.

