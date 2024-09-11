«Жизнь дает трещину»: эксперт рассказал об опасности автокредитов

В июле 2024 года жители России оформили свыше 122 тысяч кредитов на покупку автомобиля, что на 0,8% больше июньских показателей и более чем на 84% выше аналогичных показателей 2023 года. Об опасности таких займов рассказал автоэксперт Владимир Сажин, сообщает Общественная Служба Новостей .

Спрос на автомобильные кредиты растет в основном из-за повышения процентных ставок и прогнозов на дальнейшее подорожание займов.

«Берешь машину в кредит за проценты, а потом жизнь дает трещину, становится похожа на задницу и отдавать будет нечем», — сказал Сажин.

Автоэксперт уверен, что желания людей всегда должны соответствовать их возможностям. В противном случае, по мнению Сажина, заемщик рискует «последний суп без соли доесть».

Специалист добавил, что в последние 3 месяца доля автокредитов не опускается ниже 80%. По мнению Сажина, в вопросе приобретения транспорта в кредит есть много подводных камней, в связи с чем к покупке машины таким способом «нужно подходить осознанно, как к слову „Да“ в ЗАГСе».