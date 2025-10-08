Стали известны первые итоги голосования за дизайн 500 рублей в ЦФО

На сайте Банка России продолжается онлайн-голосование за дизайн обновленной банкноты номиналом 500 рублей. На ней будут изображены достопримечательности Северо-Кавказского федерального округа. Какие именно – решит общественное мнение, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

По итогам первой недели голосования лидерами рейтинга стали Академическая галерея в Пятигорске (590 тысяч голосов), гора Эльбрус (446 тысяч) и комплекс небоскребов «Грозный-Сити» (385 тысяч).

За звание символов региона борются горные вершины, средневековые крепости, архитектурные памятники, современные здания, а также достижения науки и техники – среди них Большой азимутальный телескоп в Карачаево-Черкесии и Чиркейская ГЭС в Дагестане.

Самые популярные объекты художники используют для основных и фоновых изображений на обеих сторонах, а также создадут микрорисунки, которые можно будет рассмотреть при увеличении.

Посмотреть коллекцию символов и выбрать, какие из них вы хотите видеть на новых купюрах, можно на сайте Банка России до 14 октября.