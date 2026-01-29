Женское предпринимательское сообщество «Нежный бизнес» отметило шестилетие в Мытищах

Круглый стол, посвященный шестилетию сообщества женщин-предпринимателей «Нежный бизнес», прошел на площадке АО «Метровагонмаш» в Мытищах. Участники обсудили итоги работы и планы на 2026 год, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

На территории АО «Метровагонмаш» состоялся круглый стол в честь шестилетия регионального сообщества женщин-предпринимателей «Нежный бизнес». Мероприятие объединило представителей крупного бизнеса, власти и малого предпринимательства для обсуждения социально-экономического развития региона.

В ходе встречи участники подвели итоги реализованных в 2025 году некоммерческих и социальных проектов, а также представили планы на 2026 год. В рамках деловой программы состоялось награждение активных участниц сообщества.

За шесть лет «Нежный бизнес» стал заметной силой в общественной жизни Мытищ. При участии членов сообщества реализованы десятки инициатив, включая проекты «Нежный во благо», «Женское здоровье», «НеШкольный форум», «Помощники Деда Мороза», «Наш кошкин дом», а также праздничные и спортивные мероприятия для детей с ОВЗ.

Сегодня сообщество объединяет более 500 женщин, которые развивают собственное дело, занимаются благотворительностью и организуют социально значимые события в сферах здравоохранения, образования и культуры. На «Метровагонмаше» трудятся более 1000 женщин, треть коллектива, из которых 111 занимают руководящие должности и вносят вклад в развитие предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.