сегодня в 13:10

Зеленский рассказал, что Украина будет покупать газ у Греции

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале , что страна подготовила договор с Грецией по поводу покупки газа. Ресурс будет импортироваться в страну зимой.

Между государствами есть договоренности о финансировании сделок по газу. Будет закрыта потребность практически в 2 млрд евро на импорт. Так Киев планирует восполнить потери украинской добычи из-за атак ВС РФ, добавил Зеленский.

Поставки профинансируют за счет европейских, украинских банков, Норвегии и США.

Ранее российские войска нанесли удары по военным целям в Черниговской области Украины. Там услышали четыре серии взрывов.

