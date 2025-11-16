сегодня в 09:43

Бойцы ВС РФ нанесли удары по военным объектам Украины в Черниговской области

Координатор пророссийского движения сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что в городе Нежине Черниговской области зафиксированы удары по военным целям украинской армии, пишет РИА Новости .

Лебедев отметил, что в Нежине Черниговской области произошло четыре серии взрывов, направленных на объекты военного характера.

По словам координатора, взрывы были слышны в районе аэродрома и военной базы.

По мнению Лебедева, дневные атаки свидетельствуют о целенаправленном воздействии на отдельные склады и линии связи, которыми пользуются представители Вооруженных сил Украины.

