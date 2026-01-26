В последние годы рынок труда переживал период перегрева: компании конкурировали за сотрудников, резко повышали оклады, часто опережая рост производительности и реальной прибыльности бизнеса. Такой режим не может длиться бесконечно, сейчас ситуация выравнивается, сообщила РИАМО основатель партнерской сети Devtek, CPA-сети FCN и платежной системы Bemorepay Татьяна Мичурина.

«Тезис о том, что бурный рост зарплат завершился и дальше мы будем видеть лишь умеренное повышение на уровне 2–3% в год, в целом выглядит реалистично. Сейчас ситуация выравнивается», — говорит она.

Бизнес сталкивается с ростом издержек, ограничениями по финансированию, более осторожным потребительским спросом и необходимостью оптимизировать расходы. В этих условиях возможности для агрессивного повышения зарплат объективно сокращаются и компании переходят к более сдержанной политике, констатирует эксперт.

«При этом говорить о „резком развороте тренда“ не совсем корректно. Скорее, рынок прошел фазу быстрого роста и входит в период стабилизации. После скачка логично следует замедление — это нормальный экономический цикл. Повышение зарплат полностью не прекращается, но становится более умеренным и привязанным к реальным финансовым возможностям бизнеса», — комментирует Мичурина.

Таким образом, 2–3% реального роста зарплат в 2026 году выглядят как сценарий охлаждения после перегрева, а не как кризис рынка труда, резюмирует эксперт.

О том, что в 2026 году рост реальных зарплат в России замедлится до 2-3%, ранее написал РБК.

