Захарова о поставках газа OMV: благотворительностью заниматься не будем
Фото - © Министерство иностранных дел Российской Федерации».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала невыплаты австрийского концерна OMV за поставки российского газа. Она заявила, что РФ не будет заниматься «благотворительностью», сообщает ТАСС.
Захарова назвала происходящее недобросовестным поведением концерна. По ее словам, негативная реакция России на это оправдана.
«Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — добавила официальный представитель МИД РФ.
Она также обратила внимание на очередной фейк государственного масштаба. Захарова имела в виду высказывания канцлера Австрии Карла Нехаммера в адрес России, которые она назвала безосновательными. Ранее канцлер заявил, что страна продолжит поддерживать Украину.
Хотя «Газпром» прекратил поставки газа в Австрию, в целом транзит «голубого топлива» из России в Европу сохраняется на прежнем уровне. Страна же, по словам экспертов, в будущем может продолжать закупки российского газа, но через посредников. Такой вариант выйдет дороже, и Вене придется переплачивать за топливо.