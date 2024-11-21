Захарова о поставках газа OMV: благотворительностью заниматься не будем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала невыплаты австрийского концерна OMV за поставки российского газа. Она заявила, что РФ не будет заниматься «благотворительностью», сообщает ТАСС .

Захарова назвала происходящее недобросовестным поведением концерна. По ее словам, негативная реакция России на это оправдана.

«Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Она также обратила внимание на очередной фейк государственного масштаба. Захарова имела в виду высказывания канцлера Австрии Карла Нехаммера в адрес России, которые она назвала безосновательными. Ранее канцлер заявил, что страна продолжит поддерживать Украину.

Хотя «Газпром» прекратил поставки газа в Австрию, в целом транзит «голубого топлива» из России в Европу сохраняется на прежнем уровне. Страна же, по словам экспертов, в будущем может продолжать закупки российского газа, но через посредников. Такой вариант выйдет дороже, и Вене придется переплачивать за топливо.