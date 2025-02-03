WSJ: новые пошлины Трампа навредили американцам еще до вступления в силу

Новые пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп в отношении Мексики, Канады и Китая, навредили уровню жизни американцев до вступления в силу, сообщает Газета.ru .

Как пишет газета The Wall Street Journal, Трамп отмечал, что его инициатива может причинить боль жителям страны, но зато позднее в Штатах обеспечат наступление «золотого века».

В материале подчеркнули, что удар, который нанесен американскими пошлинами по соседним странам — Мексике и Канаде, — констатирует тот факт, что ни одно государство или отрасль не могут чувствовать себя в безопасности.

New York Post также сообщил, что Канада и Мексика вместе дадут отпор президенту США. Они в ответ решили ввести 25-процентные пошлины на товары из Штатов. При этом Мексика и Канада импортируют больше товаров из США, чем любое другое государство мира.