ВТБ: Бельгия не согласилась разблокировать активы российских клиентов

ВТБ получил отказ от казначейства Бельгии на разблокировку активов клиентов, замороженных в Euroclear, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Запросы на получение лицензий были направлены в адрес Бельгии еще в январе 2023 года. Велось обсуждение разблокировки активов инвесторов, находящихся на брокерском обслуживании в ВТБ.

В банке отметили, что доведут начатое дело до конца и постараются получить лицензию на разблокировку клиентских активов. Одним из способов — перспектива подачи административной жалобы в Государственный совет Бельгии. Чтобы ее не отклонили, будут проработаны все необходимые основания.

Сейчас банк оказывает всяческое содействие клиентам, желающим направить запросы на получение индивидуальных лицензий. ВТБ предоставляет все нужные данные и материалы о том, как можно подать запрос.

Ранее стало известно, что около 200 млрд евро, принадлежащих России, находится на замороженных счетах Евросоюза, основная часть этих денег приходится на бельгийскую компанию Euroclear.