Воробьев показал Мишустину реализуемые в Подмосковье крупные проекты АПК

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев показал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину крупные проекты аграрно-промышленного комплекса, которые реализуются в регионе. Это произошло во время 26-й агропромышленной выставки «Золотая осень», которую проводит Минсельхоз России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На мероприятии есть стенд «Подмосковье — пространство возможностей». На нем показаны успехи региона, перечень используемых в работе подходов и то, как развита область в ряде ключевых направлений. Среди них — генетика, наука, а также селекция. На стенде показаны в том числе клубни картофеля, которые защищены от вирусов, семена гибридов разных овощей — кабачков, редиса, огурца и томата. Также на выставке продемонстрирована продукция, которая изготавливается в Подмосковье. Среди товаров — колбаса, ягоды, сыры и другие товары.

Андрей Воробьев показал стенд Михаилу Мишустину. Он поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Губернатор также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.

На стенде показаны новые крупные проекты в Московской области в разных сферах. Их реализуют в областях генетики и семеноводства, подчеркнул губернатор региона.

К первой категории относятся фирмы «Иннопрактика» и «Мираторг». Они специализируются на производстве всех продуктов, связанных с животноводством, отметил Воробьев.

На семеноводстве специализируется компания «Эко-культура». Она инвестирует 12 млрд в производство высокоэффективных семян томатов, рассказал губернатор Подмосковья.