Воробьев: Подмосковье поддерживает компании, создающие промышленных роботов

Глава региона вместе с замруководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным и главой Минпромторга России Антоном Алихановым осмотрели современный роботизированный склад компании «Восток-Сервис».

«Здесь техника полностью собрана из отечественных комплектующих и работает на нашем программном обеспечении», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что автоматизация помогла компании стать эффективнее и нарастить выпуск. Роботы теперь выполняют сложные задачи: самостоятельно передвигаются, поднимают стеллажи высотой до нескольких метров и весом до полутора тонн.

В результате производительность труда удвоилась: если раньше за смену отгружалось 4 тыс. товаров для потребителей, то теперь — 8 тыс. позиций. Количество ошибок также снизилось: раньше на каждые 100 отгрузок приходилось 5 претензий, а теперь — только одна на 270.

Губернатор положительно оценил тот факт, что крупные компании внедряют роботизированные системы. В Подмосковье уже есть примеры успешного применения современных технологий у Wildberries, Ozon, Lamoda и других организаций. 23 марта в Подольске начнет работу полностью автоматизированный склад «Глория Джинс», оснащенный роботами «Комитас». Летом планируется открытие нового роботизированного ОРЦ «Магнит» в Коломне и 27-ярусного склада Х5 в Ногинске.

Власти Подмосковья стараются поддерживать не только производителей, но и компании, которые используют промышленных роботов. Так, регион возмещает часть затрат на строительство заводов по производству роботов; предоставляет инвестиционный налоговый вычет и обнуляет налог на имущество для складов, которые вкладываются в роботизацию.

