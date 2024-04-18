Воробьев: Подмосковье наращивает собственное производство

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе при поддержке правительства стараются наращивать собственные производства. На данный момент в регионе находятся 280 проектов импортозамещения, 77 из них же реализовали, 84 — ждут запуска в этом и следующем году.

В своем Telegram-канале глава региона рассказал, что в Щелкове появилось новое производство спутников. Оно является первым в РФ предприятием полного цикла по сборке и испытаниям спутников. Проект реализуют совместно с «Газпром СПКА».

В год на предприятии планируют производить 4 больших спутника связи и дистанционного зондирования Земли или до 100 малых космических аппаратов.

«Мы создали 200 рабочих мест. Мощности у предприятия серьезные — это позволит нам не только работать на себя, но и сотрудничать с дружественными государствами, поставлять наши спутники за рубеж». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Также губернатор рассказал о заводе по производству горно-шахтных машин, буровых установок и прочей техники для горных работ. Он называется «Гормаш Глобал». Его работу планируют начать в следующем году. Предприятие займет место тех производителей Запада, которые покинули рынок РФ и сыграет важную роль в импортозамещении. Благодаря реализации проекта Московская область получит 2 тыс. новых рабочих мест.

Также в число важных проектов вошел завод «Ядро» в Дубне. На нем занимаются производством серверов и печатных плат. Он начал работу в прошлом году и планирует расширяться. Также в регионе запустят завод по производству спутников