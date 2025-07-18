Великобритания присоединилась к решению ЕС понизить потолок цен на нефть из РФ

Великобритания поддержала решение Евросоюза о понижении потолка цен на российскую нефть. Министр финансов страны Рейчел Ривс заявила, что он будет понижен с 60 до 47,6 долларов за баррель, сообщает РБК .

«Великобритания и ее союзники по ЕС закручивают гайки», – заявила Ривс во время заседания министров финансов стран G20.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова сообщила, что последствий самого потолка цен на нефть для российской экономики не будет хотя бы потому, что он является санкционным ограничением только со стороны Евросоюза, а США не присоединились именно к этому пакету санкций.

Ранее постоянные представители стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ. По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, новые ограничения будут одними из «самых жестких» в отношении РФ.