Вебинар о получении статуса малой технологической компании пройдет в Подмосковье 12 февраля

Центр «Мой бизнес» Московской области проведет бесплатный вебинар для предпринимателей о порядке получения статуса малой технологической компании 12 февраля, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Вебинар «Особенности подготовки и подачи заявки на получение статуса МТК» состоится в онлайн-формате 12 февраля. Участники узнают, кто относится к малым технологическим компаниям, какие преимущества дает этот статус, а также получат разъяснения по порядку и срокам включения в реестр МТК.

В ходе встречи предприниматели получат рекомендации по подготовке заявки и познакомятся с ключевыми моментами, на которые стоит обратить внимание. Спикером выступит предприниматель и профессиональный трекер технологических проектов Виктор Никитин.

Начало вебинара — в 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться до 09:00 12 февраля по ссылке. Участие бесплатное, ссылка на вебинар будет отправлена на электронную почту, указанную при регистрации.

Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.